Il programma domenicale degli ottavi di finale di Coppa Italia si apre alle 15 con la sfida tra Torino e Fiorentina. Ecco alcuni dati statistici sul match forniti da Opta:



Il Torino è rimasto imbattuto nelle cinque sfide casalinghe contro la Fiorentina in Coppa Italia (2V, 3N), mantenendo la porta inviolata ben quattro volte. L’ultima sfida tra Torino e Fiorentina in Coppa Italia è stata proprio agli ottavi di finale della stagione 2008/09: successo granata per 1-0. Il Torino ha raggiunto i quarti di finale nella scorsa Coppa Italia, grazie al successo sulla Roma; i granata non superano gli ottavi in due edizioni consecutive della competizione dalle stagioni 1992/93 e 1993/94.



Il Torino ha vinto le prime due partite di questa Coppa Italia, tenendo sempre la porta inviolata; i granata non infilano tre ‘clean sheet’ consecutivi nella competizione dal 1993. La Fiorentina ha superato gli ottavi di finale in cinque delle ultime sei edizioni della Coppa Italia: unica eccezione nel 2015/16, quando perse (0-1) contro il Carpi. La Fiorentina non ha trovato il gol in quattro delle ultime sei partite di Coppa Italia, dopo che aveva sempre segnato in tutte le precedenti otto gare.

15 delle ultime 17 reti del Torino in Coppa Italia sono state messe a segno allo Stadio Olimpico Grande Torino, incluse le sei di questa edizione.



Andrea Belotti ha segnato sette reti nelle ultime sei partite di Coppa Italia; sei di queste sono arrivate proprio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Le ultime due reti della Fiorentina, in Coppa Italia, sono state entrambe messe a segno da Jordan Veretout su rigore nella sfida contro la Sampdoria (successo viola per 3-2 negli ottavi di finale, del dicembre 2017).

Giovanni Simeone, dopo aver preso parte attiva a tre gol nelle prime due gare di Coppa Italia con la maglia del Genoa (due reti e un assist), è rimasto a secco nelle ultime due disputate con la Fiorentina.