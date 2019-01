Simone Edera è uno dei calciatori più corteggiati in questa sessione di calciomercato: l'attaccante classe 1997 di proprietà del Torino è nel mirino del Chievo Verona, del Frosinone, del Parma e dell'Udinese. Nella prima parte di stagione ha avuto poco spazio nella squadra di Walter Mazzarri e per questo potrebbe essere ceduto in prestito ma l'attaccante, cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio del Toro, vorrebbe continuare a vestire la maglia granata fino al termine della stagione.



Per questo motivo Edera ha ora frenato le trattative con le varie squadre che lo stanno seguendo.