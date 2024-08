Coppa Italia, Udinese-Avellino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(venerdì 9 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per i trentaduesimi di finale in. Si gioca in gara secca: in caso di parità si va ai calci di rigore, chi passa trova la vincente di Salernitana-Spezia.Partita: Udinese-Avellino.Data: venerdì 9 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.Canale TV: Italia 1.Streaming: Sportmediaset.- Mediaset ha acquisito i diritti tv della Coppa Italia: trasmetterà la partita Udinese-Avellino in diretta tv su Italia 1 e in streaming sul sito Sportmediaset.

(3-4-1-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Samardzic; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.(4-2-3-1): Matosevic; Floriani Mussolini, Bellich, Varnier, Mignanelli; Buglio, Leone; Pierobon, Romeo, Piscopo; Artistico. All. Pazienza.