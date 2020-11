Sconfitta a tavolino per il Brescia, l'ottavo di finale di Coppa Italia sarà Napoli-Empoli. Il Giudice sportivo sanziona così le Rondinelle che, causa nuove positività al Covid-19, non si sono presentate al Castellani per la sfida del quarto turno con i toscani. Di conseguenza, 3-0 in favore dell'Empoli che affronterà il Napoli agli ottavi.



Il comunicato:





Il Giudice sportivo,



rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia;



visti l’art 10 comma 4 CGS e l’ art. 55 comma 1 N.O.I.F.;



P.Q.M.



delibera di sanzionare la Soc. Brescia con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.