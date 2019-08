Niente 'Rigamonti': la sfida di Coppa Italia tra Brescia e Perugia si giocherà domenica allo stadio 'Curi', impianto di casa degli umbri. Data l'indisponibilità del 'Rigamonti' in fase di ristrutturazione e andati a vuoto i tentativi di reperire uno stadio neutro, l'unica soluzione rimasta prevede infatti l'inversione di campo.



"Nonostante il nostro impegno, le autorità locali non hanno ritenuto di autorizzare la gara a Mantova e ci troviamo costretti ad accettare l'inversione di campo, prevista in questi casi dal regolamento - si legge in una nota del club bresciano -. Siamo certi che la nostra squadra saprà fornire anche in questa occasione una prestazione di livello e che avremo modo di offrire ai nostri abbonati l'occasione di assistere a una delle prossime gare di Coppa Italia".