Variazione date COPPA ITALIA 2018/2019



Il Presidente della LNPA,



in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Lega il 24 settembre scorso; a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 267 del 18 giugno 2018; comunica le seguenti variazioni delle date della COPPA ITALIA 2018/2019:



Semifinali (andata) - mercoledì 27/02/2019 (anziché 06/02/2019)

Semifinali (ritorno) - mercoledì 24/04/2019 (anziché 27/02/2019)



Finale - mercoledì 15 maggio 2019 (anziché 25/04/2019)



In tutti i casi con possibilità di anticipi e/o posticipi per ragioni televisive.