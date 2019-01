Esattamente un anno fa, il 30 gennaio 2018, l'Atalanta veniva battuta per 1-0 dalla Juventus in casa, nell'andata della semifinale della Coppa Italia 2018. Domani, nei quarti di finale dell'edizione 2019, i bergamaschi hanno l'occasione di rifarsi sui bianconeri e possono contare anche su una tradizione favorevole nei precedenti di Coppa. Nelle sei gare giocate all'Atleti Azzurri contro la Juve hanno vinto tre volte, pareggiato due e perso solo una. Ecco perché le quote degli analisti 888sport.it (influenzati anche dall'ottimo momento di forma della squadra di Gasperini, che riesce a mettere in difficoltà praticamente chiunque, non sono così sbilanciate: Juve favorita a 2,10, Atalanta a 3,75 e pareggio a 3,35. Il pronostico è stretto anche considerando solo la scommessa sul passaggio del turno: a 2,65 i bergamaschi in semifinale, la qualificazione della Juve è invece data a 1,45. Sia i padroni di casa che gli ospiti brillano in attacco: i nerazzurri hanno il miglior reparto del campionato (47 gol), seguiti proprio dai bianconeri (44). Il Goal, scommessa su entrambe le formazioni a segno, è proposto a 1,76