Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità



La Juventus è la squadra che è arrivata più volte in finale di Coppa Italia (21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14); includendo anche il 2021/22, i bianconeri hanno raggiunto la finale ben sette volte nelle ultime otto stagioni (unica eccezione il 2018/2019) e in cinque di queste hanno alzato il trofeo.