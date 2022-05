Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità



La Juventus può diventare la prima squadra contro cui Simone Inzaghi registra 10 sconfitte da allenatore in prima squadra; tuttavia, dal suo esordio con la Lazio nell’aprile 2016 ha sconfitto sei volte i bianconeri in tutte le competizioni, almeno il doppio di ogni altro tecnico.