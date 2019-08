Ecco i risultati del primo turno di Coppa Italia in scena oggi:



Sudtirol-Città di Fasano 4-2 - 8' Morosini (S), 54 'Romero (S), 63' e 83' Corvino (F), 73' Ierardi (S), 89' Mazzocchi (S)

Adriese-FeralpiSalò 0-1 - 53' Scarsella (F)

Carrarese-Fermana 2-1 dcr - 24' Cognigni (F), 63' Valente (C)

Ravenna-Sanremese 1-0 - 8' Raffini (R)

Piacenza-Viterbese 2-1 dcr - 94' Svidercoschi (V), 97' Sylla (P)

Monza-Alessandria 2-0 - 6' Iocolano (M), 33' Brighenti (M)

Pro Patria-Matelica 1-0 - 72' Defendi (P)

Catanzaro-Casertana 4-1 dts - 48' Cali (Cat), 84' Cavallini (Cas), 94' Nicastro e 109' (Cat), 103' Kanoute (Cat)

Triestina-Cavese 3-1 - 8' e 17' Granoche (T), 43' El Ouazni (C), 86' Ferretti (T)

Catania-Fanfulla 3-0 - 13' Di Piazza (C), 42' Sarno (C), 79' Curiale (C)

Imolese-Sambenedettese 4-3 dcr - 26' e 113' Cernigoi (S), 51' Tentoni (I), 59' Padovan (S), 64' Rapisarda (S), 102' Latte Lath (I)

Monopoli-Ponsacco 4-1 - 3' De F.C. (M), 8' e 35' Donnarumma (M), 20' Tehe (P), 77' Cuppone (M)

Siena-Mantova 0-2 - 40' rig Scotto (M), 55' Guccione 8M)

Arezzo.-Turris 1-0 - 56' Belloni (A)

Potenza-Lanusei 2-0 - 60' Longo (P), 81' Ferri (p)





Gli accoppiamenti del secondo turno:



Perugia-Triestina

Spezia-Pro Patria

Cremonese-Francavilla

Empoli-Reggina/Vicenza

Pescara-Mantova

Benevento-Monza

Chievo-Ravenna

Crotone-Arezzo

Pordenone-FeralpiSalò

Salernitana-Catanzaro

Juve Stabia-Imolese

Ascoli-Pro Vercelli

Trapani-Piacenza

Venezia-Catania

Frosinone-Carrarese

Cosenza-Monopoli

Entella-Sudtirol

Pisa-Potenza