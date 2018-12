Si gioca in campo neutro, al Bernabeu piuttosto che al Monumental, ma alla vigilia della finale di ritorno della Coppa Libertadores il River Plate parte da favorito sul Boca Juniors nelle previsioni su chi alzerà il trofeo coppa. Grazie al 2-2 centrato nell'andata alla Bombonera, con il quale basta uno per trionfare. Nel testa a testa su chi sarà campione, dunque, i Millonarios partono avanti, a 1,80 secondo gli analisti 888sport.it, anche se la distanza dagli Xeneizes è minima: i gialloblu sono dati a 1,95. River in vantaggio anche nelle quote «1X2», nonostante i precedenti di coppa siano a favore degli avversari: 10 successi del Boca, 7 dei biancorossi, otto pareggi. Il River vincente è offerto a 2,23, la «X» vale 2,90, il Boca risponde a 3,40. Il pareggio potrebbe andare bene ai gialloblu, ma solo se fosse almeno un 3-3, risultato offerto a 91,00. Un altro 2-2, che manderebbe direttamente ai rigori, senza supplementari, scende invece a 16,00.