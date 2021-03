La squadra di, ieri, non ha brillato contro l', eppure ha portato a casa 3 punti fondamentali nella corsa al tricolore:, per Skriniar e compagni,. Era una cosa che non succedeva da aprile 2009, contro l'Udinese.Il gol è stato realizzato non da un attaccante, ma da Milan, professione difensore ma già a quota 3 gol in questa stagione. E in Europa, nei topo 5 campionati europei, nessuna squadra al di fuori di: per i nerazzurri(3),(3) e(6, dati Opta). Ma non è finita qua...Sì, perché questo, dopo 26 partite, è la seconda miglior classifica di sempre, per il club interista, nell'era dei tre punti: 62 punti, solo una volta si è andati oltre, nella stagione 2006/07, quella post calciopoli, con la Juventus in Serie B. Con Mancini in panchina, Ibrahimovic in attacco e Vieira a centrocampo, l'Inter fece 70 punti.La strada verso lo scudetto passa da partite come quelle di ieri. E che l'Inter sta vincendo.