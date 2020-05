Intervistato dal Daily Mail, l'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, ha parlato di James Rodriguez.



“James Rodriguez è il miglior giocatore per noi colombiani. Dipende da lui, ha tutto per fare bene: mi piacerebbe andasse in Inghilterra perché ci sono diverse opzioni interessanti per lui. E’ già in uno dei migliori club al mondo, ma la Premier sarebbe un’ottima destinazione. Chi lo compra fa una scelta eccellente: ed egoisticamente spero di vederlo in Italia, nella mia Inter. Spero che un giorno possa rimpiazzarmi come giocatore colombiano a San Siro. Lui è veloce e ha molto fisico, mi piace molto. In nazionale è già ad alto livello, ma spero possa migliorare: può essere uno dei migliori e ho grande rispetto per lui”.