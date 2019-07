Ivan Cordoba, intervistato dal portale SoyCalcio.com, ha svelato degli aneddoti della sua lunga avventura all’Inter, iniziata nell'anno 2000: "Giocavo nel San Lorenzo, avevo saputo dell'interesse dei nerazzurri sei mesi prima o anche di più, otto mesi. Il mio procuratore mi ha detto che sarebbero arrivati emissari dell'Inter per vedermi giocare; io ero lusingato perché l'Inter era uno squadrone pieno di grandissimi giocatori e mi dava l'opportunità di giocare, quindi ogni volta cerchi di dare più del 100%. Ho parlato due volte con l'emissario dell'Inter, è stato bello perché ho segnato in ambedue le circostanze, e questa non era la mia caratteristica principale, ma ciò ha aiutato l'Inter a decidere di portarmi in Italia. Una volta che eravamo vicini a chiudere la trattativa, avevo la testa in Italia. Poi però Ruggeri mi disse che il Real Madrid avrebbe fatto un'offerta per me. Io gli risposi: 'Va bene il Real, ma io voglio l'Inter. Guardavo solo calcio italiano per via di Faustino Asprilla, quando mi han detto che l'Inter aveva l'offerta pronta non ci ho pensato due volte. Il Real offriva 3 milioni di più e un ingaggio migliore, ma io avevo deciso di andare all’Inter. Arrivò Esteban Cambiasso dicendomi che Florentino Perez voleva parlarmi, lui ed Ernesto Bronzetti erano intenzionati a portarmi al Real. Ma io gli risposi che avevo appena rinnovato con Massimo Moratti e non avevo più agente, e avevo promesso che se avessi trovato un accordo non mi sarei più mosso dall'Inter perché volevo vincere e fare la storia con questo club. Quindi gli dissi che sarei rimasto all'Inter, poi parlassero con la società; se ci fosse stato qualcosa ne avremmo parlato, ma io volevo restare. Poi ho visto Perez in occasione di un match di Inter Forever a Madrid, fu molto bello. Io arrivai all'Inter per fare la storia con quella squadra".