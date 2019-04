Quando la passione per il proprio club supera ostacoli incredibili: un'incredibile storia d'amore e calcio arriva dalla Spagna, dove Javi Jimenez, supporter del Cordoba, club che milita nella terza serie spagnola, si è sobbarcato 800 chilometri fino a Oviedo tra andata e ritorno per tifare i propri beniamini. Peccato che quando è arrivato alla stadio, ha scoperto di essere l'unico tifoso al seguito della squadra, tanto che il club e i giocatori lo hanno ringraziato pubblicamente. Questo il commento: "Sono stupito da ciò che circola su Twitter. Non sono né il primo né l'ultimo a fare una cosa del genere. E non è mia intenzione cercare notorietà o qualcosa di simile. Lo faccio da molti anni e continuerò a farlo per amore di questi colori". Purtroppo il match con il Real Oviedo è finito 3-3, un risultato che allontana ancor di più il Cordoba dalla salvezza.