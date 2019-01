Stamane, in onda su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Michele Uva, vicepresidente del UEFA: "In caso di cori razzisti seguiamo tre step: annuncio dello speaker, sospensione temporanea della gara e poi quella definitiva. Ci sentiamo di dire che il sistema funziona, sono pochi i casi in cui una gara viene sospesa del tutto in campo internazionale. La speranza è che si parli solo di calcio e non di razzismo. Se il Napoli lasciasse il campo? Le sanzioni sono a discrezione del direttore di gara e delle autorità competenti. Ancelotti sta lavorando molto sul piano comunicativo e dobbiamo far sì che ci sia un messaggio direttamente dai calciatori, che spesso sono quelli più ascoltati. C'è bisogno di un lavoro collettivo per ottenere risultati".