Quella tra Atalanta e Fiorentina è una rivalità sportiva che è cresciuta molto negli ultimi anni e che purtroppo si è arricchita anche di spiacevoli episodi fuori dal campo di gioco. Dopo gli inqualificabili insulti recapitati dalla curva nerazzurra all'allora attaccante viola Dusan Vlahovic dello scorso 11 settembre, a denunciare il comportamento dei tifosi della Dea è stato Lorenzo Venuti che, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha denunciato gli epiteti riservati al portiere della Fiorentina Pietro Terracciano.



"Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU, da signore quale sei, non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio", recita il messaggio pubblicato dal compagno di squadra, originario della provincia di Caserta e per questo divenuto oggetto dei cori beceri di parte del Gewiss Stadium.