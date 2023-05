Puntualmente, come promesso alla vigilia, con l'inizio della ripresa del match interno con il Bari di questa sera i tifosi del Genoa hanno cominciato le proprie manifestazioni di gioia per la retrocessione della Sampdoria.



Lo stadio Luigi Ferraris, praticamente esaurito in ogni ordine di posto, dopo essere rimasto colorato di rossoblù per i primi 45 minuti di gioco, in omaggio alla recente promozione dei ragazzi di Gilardino, dopo il riposo ha improvvisamente cambiato volto. In tutti i settori dell'impianto di Marassi sono spuntati come funghi striscioni, stendardi e coreografie varie inneggianti alle disgrazie patite dai cugini dell'altra sponda del Bisagno. A far da colonna sonora una lunga e diversificata serie di cori anti-Sampdoria, cantati e ritmati da ogni spettatore. Tra le frasi più gettonate molte fanno riferimento a Edoardo Garrone e Massimo Ferrero, vecchio e attuale presidente blucerchiato, scherzosamente osannati dai sostenitori del Grifone in quanto ritenuti responsabili della grave situazione societaria in cui versa la Samp.



Ricorrente nei cori e negli striscioni anche la frase 'Giù le mani dalla Sampdoria', spesso utilizzata dai tifosi blucerchiati in queste settimane nel tentativo di attirare l'attenzione sulla difficile situazione del club.



Al termine dell'incontro le contro-celebrazioni proseguiranno con un allegorico funerale blucerchiato che partendo dallo stesso si snoderà lungo le vie del centro cittadino.