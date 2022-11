“Nella stanza 1104 c’è una pistola. Chiamate la polizia!”. Inizia così la bizzarra vicenda che ha visto coinvolto Ante Coric, l’ex gioiellino acquistato dalla Roma nell’estate del 2019. I fatti risalgono allo scorso 24 settembre. La Volante 16 del commissariato Monteverde viene inviata all’hotel Lifestyle, in seguito alla segnalazione di una presunta arma da fuoco rinvenuta nella camera di un cliente che – dopo i dovuti accertamenti – risulterà in uso a Coric e a un suo amico (check in effettuato dall’ex Dinamo Zagabria il 21 settembre). Dopo una rapida verifica da parte degli agenti, quella che sembrava essere a tutti gli effetti una Beretta APX si è rivelata soltanto una fedele riproduzione. Lo scrive gazzetta.it.