La legge è uguale per tutti. Questo concetto vale anche per gli uomini in divisa, soprattutto in questo periodo dove la situazione di emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19 va lentamente migliorando e non devono essere vanificati tutti gli sforzi fatti fino ad ora (infatti, proprio da oggi ritornano in zona gialla gran parte delle regioni italiane). A questo proposito, parlando del rispetto della legge, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che si trova in zona arancione, è accaduto un fatto particolare. Secondo quanto riferiscono alcune testate locali, dei poliziotti sono stati sorpresi dai carabinieri a consumare un caffè al bancone del bar, creando un cosiddetto assembramento. Subito sono scattate tutte le varie procedure ed i controlli, che hanno portato alla sanzione amministrativa per i presenti. Invece, per quanto riguarda i titolari dell’esercizio è stata disposta la chiusura immediata dell’attività per una durata di cinque giorni.



Queste sono situazioni che possono sembrare paradossali, perché a chiunque manca poter fare una cosa “banale” come la colazione in tranquillità nel nostro bar preferito, così come era normale fino ad un anno e mezzo fa. Al tempo stesso, bisogna sottolineare che la popolazione sta dando prova di grande rispetto per quanto riguarda tutte le regole imposte dal Governo, che unite alla vaccinazione, dovrebbero portarci fuori da questa emergenza data dal Covid-19. In conclusione, è giusto che anche le forze dell’ordine diano il buon esempio sui comportamenti corretti da seguire per uscire quanto prima da questa situazione così particolare.