Prosegue il trend di aumento dei contagi da coronavirus in Italia: sono 5724 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore - circa 300 in più rispetto alle rilevazioni di ieri - a fronte di 133.000 tamponi svolti. La Protezione Civile fa sapere inoltre che le vittime sono state 29, sono aumentate di 250 unità le persone ricoverate in ospedale, 3 delle quali in terapia intensiva.



La Lombardia torna ad essere la regione leader in termini di contagi, 1140 su 23.000 test effettuati.