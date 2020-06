Inizia la Fase 3, da oggi gli italiani possono tornare a muoversi liberamente in tutto il Paese. Cadute a mezzanotte le barriere regionali imposte per limitare il contagio da coronavirus, ci si può ora spostare in tutta Italia senza autocertificazione nonostante la preoccupazione di alcune Regioni. Ed è subito boom di movimenti: code in prossimità del porto di Messina per andare in Sicilia, traffico e code anche in autostrada con rallentamenti intorno a Genova. Cresce il traffico anche a Milano alla Stazione Centrale, aumentano i passeggeri ma la situazione è sotto controllo come sui mezzi pubblici.