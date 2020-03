Porte chiuse anche in Sudamerica. Come annunciano dalla Conmebol, infatti, le prossime partite di Copa Libertadores e Copa Sudamericana che si svolgeranno in Paraguay verranno disputate a porte chiuse. Quindi, stanotte, Club Olimpia-Defensa Y Justicia, club allenato da Crespo, si giocherà a porte chiuse (match valido per la seconda giornata di Libertadores). Così come Sol De America-Sportivo Luqueno, sedicesimi di finale di Copa Sudamericana.