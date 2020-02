Continua l'allarme coronavirus in Nord Italia, con nuovi casi che vanno ad ingrossare le cifre diffuse nella giornata di sabato. Dopo la conferenza stampa di ieri sera del Premier Giuseppe Conte, che ha fatto seguito al Consiglio dei Ministri straordinario, sono diventate operative le decisioni del governo.



LE DECISIONI DEL GOVERNO - Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per oggi in Lombardia e Veneto, compresa la serie A - quarantena con "sorveglianza attiva" per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus.



E ancora, chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone. Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso registrato in Piemonte.



IL NUMERO DEI CONTAGIATI - Intanto, il totale del numero di contagiati provvisoriamente sale a circa 100 in Italia (di cui 89 in Lombardia), come riporta una nota dell'Ansa.