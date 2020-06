Matteo Berrettini, tennista top 10 al mondo, parla della possibile ripresa della stagione: “Io mi auguro che possano disputarsi, siamo tutti con il fiato sospeso per il 15 giugno: quella è la data più importante, nella quale ci diranno se gli Us Open si potranno giocare o no. La situazione in Europa, al momento, probabilmente è migliore rispetto a quello americana. Mi auguro che Madrid, Roma e Parigi si possano giocare. Lo sport credo sia una cosa fondamentale anche per la cultura italiana: speriamo che anche il tennis, a livello internazionale, si possa sbloccare".