La Protezione Civile ha reso noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: 34 vittime di cui 9 in Lombardia, 210 nuovi casi (di cui 143 in Lombardia). Nessun morto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Contagi zero in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.



• Attualmente positivi: 24.569 (-1.340)

• Deceduti: 34.405 (+34, +0,1%)

• Dimessi/Guariti: 178.526 (+1.516, +0,9%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 177 (-30, -14,5%)

• Tamponi: 4.695.707 (+46.882)



Totale casi: 237.500 (+210, +0,09%)