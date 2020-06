Jair Bolsonaro torna a far discutere. Il presidente brasiliano, conversando con alcuni suoi sostenitori davanti al palazzo presidenziale di Brasilia, ha risposto a chi gli chiedeva parole di conforto: "Abbi fede che cambieremo il Brasile", riporta Ansa. Al centro della bufera finisce però la seconda risposta data alla sostenitrice che ha chiesto "E alle persone in lutto, che sono tante, cosa dice?", "Mi dispiace per tutti i morti, ma è la fine di tutti noi", la replica di Bolsonaro. Nella notte nuovo record di vittime da Covid-19 per il Paese sudamericano: 1.262 nelle ultime 24 ore, per un totale di 31.199.