Sono ancora molti i cittadini per cui la domanda del bonus 600 euro è ancora in attesa di esito. L’ente previdenziale ha messo a disposizione, da un paio di giorni, la procedura per verificare la propria richiesta e di fatto in molti ancora visualizzando il messaggio in questione all’interno del loro profilo e anche cassetto previdenziale. In un primo momento, gli accrediti del bonus 600 euro sarebbero dovuti diventare effettivi per tutti entro lo scorso venerdì 17 aprile. Poi, l’INPS ha aperto alla possibilità che la somma di indennizzo prevista dal Decreto Cura Italia giungesse anche all’inizio di questa settimana e dunque a partire da oggi 20 aprile. Ma purtroppo molti sono rimasti ancora a bocca asciutta del pratico aiuto in questo momento di emergenza Covid-19. Il profilo twitter Inps ha risposto così a un utente che chiedeva un aggiornamento: "La sua domanda è ancora in lavorazione e a breve riceverà l’esito. Le ricordiamo che tutti coloro che hanno presentato domanda correttamente e hanno i requisiti di legge riceveranno il bonus #InpsInAscolto".