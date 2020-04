Regione Lombardia ha diffuso i dati sul coronavirus aggiornati rispetto alle ultime 24 ore: la cifra totale dei contagi sale a 70.165, in aumento di 1.073 rispetto a ieri.



Analizzando i dati per ogni provincia, sono 17.277 i casi totali di Milano e dei comuni limitrofi, in incremento di 277 (ieri erano stati 480). A Milano città si registrano 105 nuovi positivi (contro i 161 di ieri), passando dai 7.116 di ieri a 7.221.



A Bergamo, si registra un incremento di 98 casi, a Brescia di 130.