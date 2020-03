Gentile Procuratore,sono un giovane appassionato di calcio iscritto al terzo anno di giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Nel mio futuro vorrei lavorare nel mondo del calcio come procuratore sportivo. In questi giorni, però, difficili per tutti, mi chiedo e le chiedo come gli operatori del calciomercato potranno portare avanti le loro trattative, essendo quasi impossibili gli incontri e gli spostamenti sia in Italia che all'estero. Grazie per l'attenzione. Gianluca. Occorrerebbe chiedersi, anzitutto,(procuratori, direttori, ecc.) alla luce di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, all'art. 1, ammonisce di evitare ogni spostamento delle persone fisiche...salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative...". Ebbene,, se da una parte è già iniziato (intendo dire le trattative), dall'altra, vista la situazione di emergenza che tutti quanti stiamo vivendo a livello globale, può essere "tranquillamente" portato avanti utilizzando la tecnologia (es. meeting in video-conferenza) senza correre il rischio di essere contagiati o di contagiare il prossimo;, il cui utilizzo oggi risulta quantomeno salvifico., essendo possibile svolgere numerose attività "burocratiche", legate, ad esempio, ai tesseramenti, agli svincoli, ai trasferimenti nazionali e internazionali, al deposito dei contratti dei calciatori professionisti e, persino, a quello dei mandati di rappresentanza (c.d. procure), in via telematica., quello che generalmente prende il via - almeno in Italia - il 1° luglio e termina a fine agosto, fitto di incontri, di riunioni, di cene e di strette di mano nei luoghi consueti del calciomercato (i grandi hotel di Milano), ma, se tutti quanti sapranno sacrificarsi in queste settimane di dure restrizioni, forse tutto potrà tornare come prima! Almeno questo è il mio auspicio... Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su