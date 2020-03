Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla a Sky Sport dagli Stati Uniti per parlare della situazione coronavirus e della raccolta fondi attivata: "E' nata perché ho visto come si stava aggravando la situazione in Italia e a Firenze. Abbiamo tre del nostro staff in ospedale, più altri che hanno preso il virus senza essere ricoverati per un totale di 8-10 contagiati in tutto il mondo Viola. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta. E' un nostro dovere aiutarli, siamo già arrivati a oltre 400mila euro e sono molto contento. Aiuti USA all'Italia? Sia la mia azienda (Mediacom, ndr) che altre aiuteranno portando altri doni per aiutare Firenze e il suo ospedale. Voglio ringraziare Ribery per la sua donazione. Viene dalla Francia e tutti e due abbiamo trovato in Firenze la nostra casa. Siccome ci hanno accolti così dobbiamo cercare di ricambiare questo affetto. Situazione negli Stati Uniti? In America la situazione non è grave, ma io sono da cinque giorni isolato a casa con la mia famiglia e nella nostra azienda oggi stiamo cominciando a mandare tutti a casa. Mio figlio Joseph è chiuso nella stanza di hotel da sette giorni, così come anche Joe Barone. Mi raccomando a tutti: state a casa. Parlato alla squadra? Sì, ho parlato con Iachini, Pradè, Barone e quei poveri ragazzi in ospedale: mando loro il mio più caro saluto. Sto parlando con chi di dovere per portare avanti la Fiorentina: sono molto orgoglioso del lavoro di tutti a Firenze. Lo sanno che sono vicino a loro. Non mi hanno lasciato venire in Italia, altrimenti sarei venuto lo stesso".