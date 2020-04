Il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sull'emergenza coronavirus: "Questo passaggio viene compiuto nella chiara della consapevolezza della necessità di coinvolgere il Parlamento tanto più in una fase in cui l'azione di governo rileva direttamente su beni primari della persona. Risposta sanitaria? Il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino. Il governo - prosegue Conte, punta al rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di tele-assistenza con l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria. Faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi".