Regione Lombardia ha diffuso i dati relativi ai casi di positività a Covid-19 di lunedì 20 aprile: Milano e provincia registrano un incremento di 287 (ieri erano stati 279), per un totale di oltre 16.000 casi. Nel solo capoluogo di regione, l'aumento di positivi è di 160 (ieri 128). Crescono di 49 unità i casi a Bergamo e provincia, di 58 a Brescia.



Complessivamente, calano ancora i numeri dei contagi e restano stabili quelli dei decessi, 163 nelle ultime 24 ore. Queste tutte le cifre: 66.971 contagiati e 12.376 decessi (+163) dall’inizio dell’epidemia; le persone guarite e dimesse sono 43.011 (+252), mentre i ricoveri in ospedale sono 10.138 rispetto ai 10.342 di ieri (-204), quelli in terapia intensiva 901 (un calo di 21 ricoveri rispetto a ieri).