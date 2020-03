Alex Del Piero parla in diretta Instagram con Patrick Kluivert, ex attaccante di Milan e Barcellona. L'ex Juve si trova con i figli nella sua squadra di Los Angeles: "Siamo chiusi a casa, aspettiamo che il tempo passi. Non è facile ma bisogna tenere duro. Questa è la situazione. Qui sono partiti un po' in ritardo anche per fare i test. C'è stato meno risposta dell'opinione pubblica ma tutti sono attenti ora. Ci sono video di celebrità che chiedono di restare a casa. E' partito quello che è successo da noi un mese fa. Per il resto tutto bene, vengo sempre in Italia, almeno venivo, ora aspettiamo. Non vedo l'ora di tornare. Mi mancano i viaggi in aereo, a tutti noi manca di uscire, è incredibile. Ti vengo a trovare a Barcellona, non ci vediamo da un po' ma ci conosciamo da tanto tempo, per la prima volta abbiamo giocato insieme 24 anni fa".



CHAMPIONS - "Abbiamo vinto una coppa la prima volta che ci siamo incontrati ma voi eravate campioni in carica, era una squadra di fenomeni, tu, Clarence, Edgard, Overmars, era una squadra fenomenale".