Tra i calciatori che in questi giorni che hanno effettuato donazioni per aiutare i vari ospedali italiani in questo periodo di emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del Coronavirus, c'è anche il centrocampista del Torino, Daniele Baselli.



Il calciatore granata ha effettuato una donazione all'ospedale di Manerbio, la sua città natale che si trova in provincia di Brescia. Sulle storie del proprio profilo Instagram, Baselli, oltre a mostrare la ricevuta della donazione, ha invitato anche i suoi follower a fare lo stesso.