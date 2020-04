L'ex attaccante del Chelsea Didier Drogba ha proposto di mettere a disposizione l’ospedale della sua fondazione nel suo Paese, la Costa d’Avorio, per la diagnosi del coronavirus. Drogba ha presentato oggi l’ospedale Laurent Pokou al prefetto di Abidjan Vincent Toh Bi Irie. L’ospedale è a Attecoubé, quartiere popolare di Abidjan, ma non è ancora operativo. Dall’inizio della crisi in Costa d’Avorio ci sono stati 533 casi di coronavirus, con 4 morti.