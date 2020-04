La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



08.51 Nuovo incontro tra i club di Serie A: alle 12, infatti, è in programma l'assemblea per provare a risolvere la situazione stipendi. Al momento non c'è intesa sulla modalità di pagamento e sulla sforbiciata agli ingaggi: lo riporta il Corriere dello Sport.



08.48 La Uefa lavora in ottica ripartenza: secondo il Corriere dello Sport, non si tornerà a giocare prima di giugno. I tornei nazionali riprenderebbero il 31 maggio o 3 giugno, giocando ogni tre giorni. Le competizioni europee, invece, partirebbero il 23-24 giugno. Da lì in poi, via alla classica alternanza, con termine entro il 2 agosto. Lo stesso vale per la finale di Coppa Italia, jolly per la qualificazione in Europa League. Il piano B, invece, riguarda la possibilità di inserire 'final 4 o final 8'.



08.44 Il collasso dell'economia avrà conseguenze anche sul calcio: secondo Repubblica, tutte le valutazioni dei calciatori caleranno almeno del 30%.