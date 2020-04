Tragedia in Francia. Il capo dello staff medico del Reims, club di Ligue 1, si è tolto la vita in quarantena a casa con la moglie, lasciando una lettera per spiegare il gesto: si tratta di Bernard Gonzàlez, 60 anni. come riportato da Le Parisien. Arnaud Robinet, sindaco di Reims, ha dichiarato all'Afp di aver appreso la notizia dal sub-prefetto della Marna: "Sono scioccato e commosso dalla sua scomparsa perché lo conosco da anni. Oltre al dottore allo Stade de Reims, era il medico di molti cittadini ed era noto per il suo qualità umane e professionali. Mancherà a tutti". Il presidente dello Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, ha dichiarato di essere "sbalordito" dalla notizia: "Questa pandemia sta colpendo lo Stade de Reims al cuore: ci ha lasciato una personalità di Reims e un grande professionista dello sport. Tutti i miei pensieri, quelli del club di cui rimarrà una figura forte, vanno a sua moglie e ai suoi genitori. Oggi è un dramma che ci colpisce".