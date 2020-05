La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.20 Javier Tebas, presidente della Liga, ha presentato un piano per la ripartenza del massimo campionato spagnolo, prevista il prossimo 12 giugno: partite ogni 72 ore, voli charter per le squadre, che viaggerebbero nello stesso giorno. La Liga inoltre fornirebbe un contributo economico.



09.55 Le squadre di Nfl, lega professionistica di football americano, potranno riaprire le proprie strutture di allenamento da martedì, se lo consentiranno i governi dei singoli stati.



09.15 Il Werder Brema ha messo in quarantena per due settimane Claudio Pizarro, attaccante 41enne, a causa della positività della figlia Antonella al coronavirus. Il Werner lunedì giocherà con il Bayer Leverkusen.