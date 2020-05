La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



09.10 Procurare i tamponi necessari senza toglierli alla popolazione e in particolare alle categorie in difficoltà: è questo - come riporta il Corriere dello Sport - il nodo chiave emerso dal vertice di ieri tra la Figc e il Comitato tecnico-scientifico.



08.55 C'è inquietudine nei calciatori: secondo il Corriere dello Sport, alcuni giocatori avrebbero inviato una lettera di tutela alle società. Gli allenamenti individuali facoltativi, infatti, non sembrano sufficienti per alcune squadre per sblocare i pagamenti, motivo per il quale gli atleti chiedono chiarezza.



08.40 E' iniziato ieri l'isolamento dei calciatori brasiliano della Juve: a Torino si sono infatti presentati Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo.



08.35 E' previsto per domani o al massimo per domenica il ritorno in campo del Napoli: due turni di allenamenti per i calciatori, il primo con il via alle 11, il secondo alle 14.



08.30 Torna al lavoro oggi l'Inter: oggi pomeriggio sono previste le prime sedute individuali dei nerazzurri, con 3 turni da 8 giocatori ciascuno.