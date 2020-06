La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Sedici favorevoli, tre astenuti e un solo club contrario, il Milan: è questo il quadro della votazione effettuata ieri nell'assemblea di Lega Aurelio De Laurentiis è convinto: niente segnale a Sky finché non viene pagata l'ultima rata dell'accordo. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli non vorrebbe concedere alla pay-tv di Santa Giulia la possibilità di trasmettere le sfide.Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, spiegando: "Sono contrario ai 5 cambi, io mi arrabbio se devo uscire!". QUI tutte le sue parole.Non solo il piano B in caso di nuovo stop del campionato e il criterio per i verdetti della Serie A. Nel corso dell'asssemblea di Lega di ieri, i club hanno discusso anche dei diritti tv. Accettati i termini di pagamento proposti ufficialmente da Dazn e Img, che hanno proposto un saldo della sesta rata in linea con la ripresa delle partite. La contesa con Sky, invece, si sposta in tribunale. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.