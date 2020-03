La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



09.03 Anche Wimbledon ragiona sul proprio futuro: secondo Tuttosport, è esclusa la possibilità di giocare a porte chiuse. Settimana prossima arriverà la scelta definitiva.



08.52 Aurelio De Laurentiis dice no: secondo Sportmediaset, nessun giocatore del Napoli può lasciare la città per tornare ai propri rispettivi paesi d'origine.



08.48 Il calcio italiano studia come ripartire: secondo La Gazzetta dello Sport, verrà chiesto al Governo di cancellare la norma presente nel Decreto Dignità, la quale impedisce pubblicità e sponsor delle aziende legate alle scommesse.