La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.- Il presidente del Coniha parlato alla Domenica Sportiva della nuova possibile data per ledi Tokyo, rinviate all'anno prossimo a causa dell'emergenza coronavirus: "Ho un'idea, forse mi sbaglio ma non credo, anche perchè ho parlato con tanti amici., mantenendo di fatto la stessa finestra prevista quest'anno".- Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport,Se si registrerà sino ad allora un calo significativo dei contagi, si inizierà a valuterà la possibilità di ripartire. Diversamente, prenderà corpo concretamente l'ipotesi di chiudere qui la stagione.- Bergamasco doc è, centrocampista in forza all'Inter. Ecco le sue parole a Tuttosport: ". Tanti amici e amici dei miei amici stanno piangendo i loro cari. Ed è terribile pensare che in quelle bare ci possa essere qualche nonno o un parente di una persona che conosco. Mola mia” è una delle frasi che impari subito quando sei a Bergamo. Il fatto di saper lottare, di non arrendersi fa parte della genetica di noi bergamaschi.Il rumore delle ambulanze che passano ci fa però capire che stiamo vivendo un momento unico nella storia".- Il centrocampista dell'Atalantaha parlato del difficile momento vissuto dalla città dia La Gazzetta dello Sport: ". Sarebbe bello concludere una stagione che ci vede grandi protagonisti".