. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.tornerà ad allenarsi in gruppo solo da lunedì prossimo. Intanto al centro sportivo di Torbole Casaglia proseguono le sedute individuali e facoltative. Finora non si è ancora rivistoannuncia: "Nelle partite a porte chiuse, che verranno applicate sul posto di chi lo vorrà. Il progetto partirà settimana prossima, basterà registrarsi sul sito ufficiale".ha dichiarato a Tuttosport: "Speriamo non s'inventino nulla adesso. Sono stati provocati già abbastanza danni,, tornare a far circolare anche questo pezzo di Italia, che oltretutto ha risvolti economici rilevanti. Secondo me, recitando una parte più decisa e presente. Invece di mille balletti, doveva convocare un tavolo con tutti gli interessati: Lega, Figc, calciatori, medici sportivi, commissioni tecniche. E a costo di stare seduti per tre ore di seguito si usciva con una soluzione definitiva e condivisa. Invece si è andati avanti con incontri separati, palleggiandosi protocolli, scambiandosi accuse e perdendo un sacco di tempo., partono con chances analoghe. L'idea delle cinque sostituzioni mi sembra una soluzione ottima in questa fase d'emergenza, anche perché qualche infortunio in più ci sarà".ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:L'importante era convincere che il calcio non è importantissimo rispetto al sistema della società, ma è un passo verso la normalità che la gente vorrebbe.convincere la politica con questo concetto, perché la politica ti dà il permesso soltanto quando tu sei in grado di convincerla. Ha la responsabilità per tutto il popolo, e dà fiducia soltanto se è persuasa che tutto possa andare bene.In Germania inviteremo circa 5 mila tra medici, infermieri e personale sanitario, per onorare anche il loro lavoro, perché sono stati degli eroi. Tutti i ricavi saranno divisi in due parti tra Italia e Spagna, per acquistare materiale sanitario. Non abbiamo fissato date. Estate 2021, eventualmente. Spero che lo facciano anche altre società".. Il presidente Maurocommenta soddisfatto: "Sono orgoglioso della compattezza e della sensibilità del gruppo". Il capitano Mirkoaggiunge: "Da parte nostra c'è stata da subito apertura alla proposta della società".ha dichiarato a Sky Sport: "Facciamo due controlli a settimana, poi sabato c'è il normale ritiro pre-partita. Allo stadio ci mancano i tifosi ed è strano non abbracciare i compagni di squadra. Ma il calcio resta sempre il calcio, la palla e il campo sono sempre uguali eracconta su Facebook l'esperienza da volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma: "Durante il periodo più intenso, sfogandomi per quello che vedevo durante il giorno e a cui non ero abituato.la notte, nonostante fossi distrutto e mi sono ritrovato anche a svegliarmi alle 3 del mattino tutto bagnato, per poi scoprire cheQuella tuta è stata così tanto la mia seconda pelle in questi due mesi che, una volta, dopo ore di servizio (e per fortuna avevo finito l'ultimo trasporto della giornata), non sono riuscito a trattenermi e me la sono fatta sotto, di nuovo. Pensavo di avere problemi, stavo vivendo una seconda infanzia in pratica, ma semplicemente non stavo rispettando il mio corpo. Volevo essere in servizio il più possibile e mi sentivo addirittura in colpa quando non ero in Croce Gialla ad aiutare gli altri volontari. Detto questo,e di cercare di percepire le emozioni che lascia, che sono imparagonabili con qualsiasi altra esperienza. È giusto pensare ai soldi e alla sopravvivenza nella vita, ma a volte fare qualcosa senza pensare a una retribuzione, facendola partire dal cuore, ha un sapore che per me è paragonabile a quello di un tiramisù, il mio dolce preferito".