La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato al Guardian: "Siamo pronti. Non penso che il virus durerà per sempre, penso che le cose cambieranno prima di quanto molti pensano. La situazione è seria ma i contagi sono in calo, siamo più prudenti, conosciamo meglio questo virus. E poi sono ottimista, non mi piace questa visione apocalittica per cui dobbiamo aspettarci una seconda, una terza o una quinta ondata".Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "È un suo diritto e un dovere: conosco le carte, le deleghe, l’autonomia della Figc e il rimando della Federazione alla Lega dell’organizzazione dei campionati. E dico, bene, benissimo: sono il primo a fare il tifo perché il calcio riprenda. Ma dopo pochi giorni alla parola calcio si è sostituita la parola Serie A. Dilettanti e Lega Pro, hanno capito abbastanza presto che con certe dinamiche di protocollo non erano in condizioni di riprendere. La Serie B ha votato da poco per ricominciare.Non averlo è un errore. All’estero i campionati o li hanno chiusi oppure chi ha deciso di riaprirli o intende farlo, nel frattempo, ha messo tutto in sicurezza nel caso di un nuovo stop. Parlo di accordi con le varie componenti e con i broadcaster. Come la Bundesliga...". Il programma prevede il ritorno degli ottavi mancanti tra il 7 e l'8 agosto (tra cui Juve-Lione e Barcellona-Napoli) e tutte le partite restanti fino alla finale di Istanbul del 29 agosto. L'alternativa è la gara secca (per i quarti, forse anche per le semifinali), in questo caso la sede sarebbe decisa tramite sorteggio o tramite ranking o tramite necessità, se entrambe le squadre non potessero ospitare il match per disposizioni governative. Difficile, ma non da escludere, una final four a Istanbul o addirittura una final eight, una volta che il piano dei quarti sarà più chiaro.