. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.con la variabile casa-trasferta: "Il risultato verrebbe dalla proiezione punti determinata dalla somma delle gare residue in casa e delle gare residue in trasferta moltiplicate per i rispettivi indici di propensione punto (media punti) di quelle validamente disputate". In ogni caso questo sistemaIeri si sono riunite tutte le componenti del calcio italiano. Il presidente Gravina ha spiegato che aumenterà i controlli eper convincere Cts e governo, intanto stanzia: ogni Lega esclusa la serie A (B, Lega Pro e Dilettanti) avrà 5 milioni, 3 milioni andranno a un fondo calciatori e calciatrici, 3 milioni per gli allenatori, 700mila euro per la serie A femminile.sulla possibilità di tornare in campo: Juventus, Milan, Empoli, Tavagnacco e Orobica si sono detti favorevoli alla ripartenza, tre club contrari e quattro incerti. La decisione arriverà nel Consiglio federale del prossimo 8 giugno.commenta a La Repubblica:per farlo. Qui sono una privilegiata, ma siamo solo tre club a poterci permettere di rispettare il protocollo di sicurezza e questo lascia pensare. Bisogna fare i conti con la realtà,, devono ritrovare le condizioni necessarie per poter poi giocare una partita., servono radici per tenere in piedi l'albero del calcio femminile. Albisognerà arrivarci con le giuste strategie e con una pianificazione sostenibile, altrimenti alla prima difficoltà tutto crolla".ha dichiarato a Tuttosport: "Ho passato il periodo peggiore stando attento a non uscire e seguendo le indicazioni che ci venivano date, è stata dura ma adesso proviamo a guardare avanti. Mia moglie Kristina è partita per Zurigo pochi giorni prima della gara di Valencia, il programma era che venisse a vedere la sfida del Mestalla con suo fratello ma in quei giorni hanno bloccato i confini e siamo stati costretti a rimanere lontani per un mese e mezzo. Lei a Zurigo e io chiuso a Zingonia.: possiamo fare bene e passare il turno. Se ci sono i tifosi è più facile stare concentrati, la spinta che ti danno è enorme e per questo io spero che presto si possa tornare a giocare con la gente allo stadio. Sarebbe bellissimo per tutti".racconta alla Gazzetta dello Sport:Ho avuto qualche contatto di lavoro in Lombardia, sono stato dalle parti di Brescia e forse l'ho preso lì. Tutto è sempre stato sotto controllo, a parte i dolori. Credo di essere stato fortunato, abbiamo gestito tutto stando a casa ed è andata bene. Solo per una settimana, quella centrale della malattia, non ho voluto sentire nessuno perché pensavo solo a guarire e stare bene.La prima cosa è la ripresa dello sport, poi certo l'aspetto economico è importante. Se aprono teatri e cinema, non vedo perché non possano riaprire anche gli stadi, ovviamente in sicurezza. Una piccola parte ci vuole, perché così non è calcio, è un'altra cosa".