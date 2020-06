La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Il Brasile ha registrato ieri, per il secondo giorno consecutivo, un numero record di decessi provocati dal coronavirus:un bilancio che porta il totale a quota 32.548. Sempre ieri, riporta la Cnn, sono stati rilevati 28.633 nuovi casi accertati, per un totale di 584.016 contagi."Sfortunatamente la situazione della pandemia di coronavirus non ci permette ancora di riaprire le frontiere con l'Italia, ma sono ottimista e fiducioso che saremo presto in grado di farlo". Lo afferma il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, a Il Corriere della Sera. E' possibile, aggiunge, che giàTutte le compagnie aeree internazionali potranno riprendere i voli in Cina a partire dall'8 giugno. Lo ha annunciato oggi la China Civili Aviation Administration (CAAC), revocando di fatto il divieto che gravava sulle compagnie americane. Ieri l'amministrazione americana aveva minacciato di bloccare i voli delle compagnie cinesi. Le compagnie potranno volare da e per la Cina una volta alla settimana.Arriva l'accordo a Berlino, nella Grosse Koalition, sul nuovo pacchetto di aiuti alle famiglie e all'economia, per l'emergenza coronavirus: ed è stata Angela Merkel ad annunciareUna cifra al di sopra delle aspettative, che ha superato anche le resistenze iniziali del bavarese Markus Soeder, che nei giorni scorsi aveva tentato di mettere un tetto limite a 100 miliardi.. Sono le parole del Governatore del Veneto Luca Zaia: "Per fare le riforme non servivano soldi. Perché i soldi, senza riforme, senza un cambio di mentalità, non riusciamo a spenderli. Se il metodo è sempre quello, moriremo di comitati, di autotutela, di non toccare questo e non toccare quello, di gemmazione di grandi riunioni e proliferazione delle task force. Moriremo di ipocrisia. Se non semplifichiamo davvero, sprofonderemo""Qui abbiamo visto per primi il “Paziente 1” e il “Paziente 2”, entrambi più giovani di me, in condizioni gravissime, intubati per sopravvivere — ricorda Stefano Paglia, 50 anni, il medico di trincea della Zona Rossa—. In quei momenti la nostra speranza era di contenere la diffusione della malattia e di blindarci per proteggere le grandi città, prime tra tutte Milano. Adesso l’ambizione è di riaprire dopo una ristrutturazione complessa per rispondere al meglio alle prossime sfide".