La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



11.00 Come dichiarato dal Premier Conte nella giornata di ieri, via libera agli allenamenti collettivi, ma sono ancora vietate le partitelle. Saranno possibili allenamenti in piccoli gruppi, anche col pallone, ma rispettando il distanziamento. Come scrive la Gazzetta dello Sport, oggi Figc e Lega dovrebbe rivedersi per lavorare alla modifica del protocollo: niente ritiro blindato, sì ai test sierologici.​



10.30 ​Il Mirror dedica la prima pagina alla ripresa della Premier League e alla paura dei giocatori. Infatti, secondo quanto raccolto dal tabloid inglese, i calciatori credono che non sia sicuro tornare a giocare.