. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata., che si giocherebbero soltanto nel caso in cui saltasse la ripresa del campionato fissata al 20 giugno. Così il presidente federale. In ogni caso l'algoritmo entrerebbe in scena con almeno altre due giornate di calcio giocato, in caso di arrivo a pari punti o se non tutte le squadre avessero giocato lo stesso numero di partite., ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Dimezzare la quarantena? Non spetta a noi decidere, ma al governo, al Cts. È evidente che se le cose continueranno a migliorare si potrà arrivare a un alleggerimento del protocollo. Altrimenti il rischio della sospensione è sempre presente. Con la quarantena così com’è concepita oggi, in caso di positività si isola il contagiato e si mandata in ritiro per quattordici giorni il resto della squadra che non deve avere contatti con il mondo esterno. Giocando ogni tre giorni, saltano 5 partite, matematico. Gravina e Dal Pino hanno svolto un grande lavoro di sensibilizzazione, il calo della curva ha fatto il resto. Noi medici lavoriamo per la tutela della salute della collettività.Il ministro dello sport Spadafora è già stato informato dalla Federazione che questa sarà la prossima battaglia, ma, trattandosi di una materia sanitaria, "pesante" sarà il parere del Cts che nelle scorse settimane ha dettato le regole per la riapertura delle fabbriche, ma anche delle chiese e dei luoghi dove ci sono spettacoli (tra 10 giorni tanto per fare un esempio cancelli aperti a Gardaland). La riflessione su quali settori riaprire e con quali modalità è in corso e le società di Serie A si stanno confrontando sul tema per trovare una linea comune. Anche, sta studiando il dossier. Come si legge sul Corriere dello Sport, c'è già un'idea suie sarebbe complicato imporre per esempio gli ultras di non accalcarsi come succedeva prima. Altrettanto difficile procedere alla vendita on line dei biglietti se si lasciano fuori gli abbonati.ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Chi ama il calcio è contento, ma è una ripresa piena di dubbi. Dall'applicazione del protocollo, al destino della Serie B e della C, di cui quasi non si parla. Riusciranno ad applicarlo? Sarà sicuro per loro come per i giocatori di A? Siamo sotto lo stellone della fortuna: speriamo ci protegga. Si è litigato troppo per riprendere il prima (e il meglio) possibile ed è passato molto tempo: sembrava che il traguardo fosse sempre dietro l’angolo e invece non si arrivava mai. Ognuno ha cercato di coltivare il proprio orticello e alla gente questo ha dato molto fastidio: tanti tifosi non avrebbero voluto ricominciare. Sull’argomento ripresa il calcio non ha dato dimostrazione di compattezza. Sui contratti in scadenza a giugno e sui tagli agli stipendi non c’è stato un accordo collettivo, si è lasciato che ogni club decidesse per i suoi tesserati: credo che l’Aic dovesse puntare a un’intesa che stabilisse tutele uguali per tutti".ha dichiarato a Tuttosport: "Finalmente ritrovo il campo, il profumo dell'erba e i miei ragazzi. Si ricomincia e forse il peggio è davvero passato. Secondo me era troppo importare ripartire per tanti fattori, non soltanto calcistici. Dovremo lavorare in tre direzioni: 1) sul piano mentale, lo stress può far più danni di caldo e malanni fisici; 2) sull'aspetto atletico dei singoli sapendo che dietro non c'è una preparazione sostanziale e che quindi per arrivare all'esplosione atletica da prestazione sarà necessario osservare un percorso graduale; 3) giocare in uno stadio senza spettatori fatalmente avrà delle ripercussioni, i tifosi sono una componente fondamentale del calcio e incidono sulle prestazioni di una squadra. Poi risulterà determinante il fattore degli infortuni. Campionato falsato? Direi più un campionato particolare, stretto nei tempi, intenso, figlio della necessità ma difficile per tutti. Non crea, insomma, disparità, si parte tutti alla pari".