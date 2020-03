La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.00 Lunedì previsto un nuovo vertice fra Lega Serie A e l'AIC per discutere sul taglio degli stipendi. Le due ipotesi al vaglio saranno una sospensione per il periodo di tempo non lavorato oppure uno sconto proporzionale con percentuale massima al 30% per gli ingaggi più onerosi. Cassa integrazione, invece, per i contratti sotto i 50mila euro.



09.30 - Contrario il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervistato dalla Gazzetta dello Sport: ​"Non ho alcun dubbio: la durata standard, quella estiva, è già fin troppo lunga. Può quindi immaginare il mio pensiero su quattro-cinque mesi di trattative. Non esiste proprio... E i calciatori potrebbero essere condizionati".



09.00 Il progetto o meglio l'idea lanciata dalla FIFA sta prendendo sempre più piede e tavoli di discussione sono già al lavoro per verificarne la fattibilità. Il mondo del calcio sta studiando la possibilità di aprire una maxi-finestra di mercato da giugno a dicembre per consentire ai club di muoversi con grande libertà e consentire più movimenti (di calciatori e di denaro) nel corso della stagione.